"مصر" تدين العدوان "الاسرائيلي" على جنين

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، اقتحام القوات "الإسرائيلية" لمخيم جنين الفلسطيني صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن استشهاد ٩ فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة.

ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٦ يناير ٢٠٢٣، إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة، محذرةً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيانها، أن استمرار مثل تلك الاعتداءات علي الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطيني، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، الي الاضطلاع بمسئولياتها لنزع فتيل العنف فى الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة علي الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين.

وطالبت بضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسؤوليات "إسرائيل" باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.