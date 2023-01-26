"البرلمان العربي" يدين العداون "الاسرائيلي" على جنين

أدان البرلمان العربى، اليوم الخميس، بأشد العبارات عملية الاقتحام الدموي لمدينة ومخيم جنين التي تقوم بها سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" منذ صباح اليوم والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، من بينهم أطفال ونساء.

وحمل البرلمان العربى في بيان صحفي، حكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث، والذى يؤدى إلى مزيد من التوتر والعنف وتفجير الأوضاع في المنطقة.

وطالب البرلمان العربى المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، والبرلمانات العربية والأوروبية بالتدخل الفوري لوقف ما يحدث في مخيم جنين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

واستنكر البرلمان العربى، الصمت الدولي حيال ما يجرى في الأراضي الفلسطينية وخاصة منذ تولي حكومة نتنياهو الحكم واعتبر أن عدم المحاسبة، هو ما شجع سلطة الاحتلال إلى ارتكاب المزيد من الجرائم في تحد سافر للقانون الدولي والشرعية الدولية.