مسؤول أمني صهيوني يكشف: إلغاء عملية قصف جوي خلال العملية العسكرية في جنين..!

كشف مسؤول أمني صهيوني كبير، مساء اليوم الخميس، عن إلغاء عملية قصف جوي خلال العملية العسكرية في جنين فجر اليوم.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول أمني كبير قوله : "كانت هناك "خلية هجوم جوي" مُعدة لتنفيذ عملية قصف خلال العملية العسكرية في جنين، ولكن قيادة الجيش "الإسرائيلي" اختارت عدم تفعليها".

وارتفعت حصيلة شهداء مخيم جنين بالضفة المحتلة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 26/1/2026، إلى تسعة شهداء وأكثر من عشرة جرحى بينهم حالات خطيرة.

جدير ذكره أنه اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.