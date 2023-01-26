موعد شهر رمضان 2023 في أمريكا، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية دولة غير مسلمة، حيث يطغى عليها النظام العلماني غير المسلم، ومع ذلك يعيش على أراضيها وبين ولاياتها الـ 51 مسلمون من جميع أنحاء الدول العربية وحتى من فلسطين، وهو ما يطلق عليها الجاليات العربية المسلمة، وهو ما يعني أن هؤلاء ينتظرون حلول شهر رمضان المبارك 2023، لذلك يبحثون عن، موعد شهر رمضان 2023 في أمريكا.

موعد شهر رمضان 2023 في أمريكا بالميلادي

موعد شهر رمضان 2023 في أمريكا بالميلادي، أمريكا دولة غربية كبيرة، معظم سكانها من غير المسلمين، لكن هذا لا يعني أن نتجاهل القلة المسلمة في تلك الدولة، وهي التي تنتظر شهر رمضان المبارك 2023-1444 على أحر من الجمر، حتى يستعدوا له جيداً، ويؤدون الطقوس الإسلامية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، لذا ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد شهر رمضان 2023 في أمريكا.

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متى شهر رمضان 2023 في أمريكا فلكياً

متى شهر رمضان 2023 في أمريكا فلكياً، العالم على موعد بعد نحو 54 يوماً مع أعظم شهور السنة، حيث يؤدي المسلمون في جميع بقاع الأرض الطقوس والاحتفالات الخاصة احتفاء باستقبال الشهر الفضيل، فهم يكثفون العبادات والأدعية والأعمال الصالحة التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى، ونحن بدورنا سننشر إجابة سؤال، متى شهر رمضان 2023 في أمريكا فلكياً.

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متى رمضان 2023 في أمريكا

متى رمضان 2023 في أمريكا، حيث يحل شهر رمضان المبارك 2023-1444، في الثالث والعشرين من شهر مارس 2023 المقبل، أي تبقى على حلوله نحو 54 يوماً فقط، وهي مدة ليست بالطويلة، حيث يستعد مسلمو أمريكا لاستقبال زائرهم الجميل من احياء طقوسه وسنن النبي صلى الله عليه وسلم وتبادل التهاني الزيارات بين الجيران والأصدقاء والأهلي والأحباب، لذا تزيد التساؤلات منذ الآن عن، موعد شهر رمضان 2023 في أمريكا، لأن على يقين بأنه شهر الخير والبركة والأجر والثواب والعتق من النار واحلال الحسنات مكان السيئات، وإحياء ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كمل نزل في سورة القدرة.