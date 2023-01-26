د. الهندي: عصابات القتلة تُوغل في دمنا وجنين أصبحت عنواناً للمقاومة وعصية على الانكسار

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، اليوم الخميس 26/1/2023، أن عصابات القتلة تُوغل في دمنا في جنين بالضفة المحتلة، التي أصبحت عنواناً للمقاومة والكرامة الوطنية وعصية على الانكسار.

وشنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحاماً واسعاً في جنين ضمن هجمة شرسة، ارتقى خلالها تسعة شهداء وعشرات الجرحى بينهم بحالة الخطر، ليرفع عدد شهداء العدوان على الضفة والقدس منذ بداية عام 2023، إلى 29 شهيداً، 19 منهم من مخيم جنين.

وقال الدكتور الهندي في تصريح صحفي :"العدو يتوهم أنه يمكنه أن يردع جنين ولا شبل واحد من أبنائها، وجنين تنهض تقاتل وتضحي وتتقدم الصفوف، وسيعلم الجميع أن هذه الدماء الزكية هي منارة درب الجهاد والمقاومة والانتصار ."

وأضاف الدكتور الهندي :" وحدتنا نبنيها اليوم بين الرجال في ميادين المواجهة والقتال، وهي الميزان الفصل. وكل الكلمات الباردة والادانات الخجولة لا قيمة لها. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون."