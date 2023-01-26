القيادي عز الدين: لن نترك الاحتلال يهدأ أو يشعر بالأمن حتى نستعيد حقوقنا

أكد طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، اليوم الخميس 26/1/2023، أن ما يجري في مخيم جنين بالضفة المحتلة، عدوان سافر تقوم به قوات الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني على هذه الأرض المباركة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين، واندلعت اشتباكات عنيفة أدت إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم سيدة وجرح 16 آخرين.

وشدد عز الدين، تعقيباً على جريمة الاحتلال في مخيم جنين، على أن ارتقاء الشهداء في جنين ومخيمها الأسطورة سيزيد من عزيمة وإرادة وصمود شعبنا ومقاومينا الأبطال في جنين ومخيمها.

وقال :"شهداؤنا تيجان رؤوسنا، ونقسم اننا لن نغفر ولن ننسى ولن نترك الاحتلال يهدأ أو يشعر بالأمن حتى نستعيد حقوقنا على كامل تراب فلسطين".

وأضاف :" أن الاحتلال يُمارس عدوان وارهاب واستهداف للمنشآت الصحية والأهلية ويعيث خراباً ودماراً في كل مكان."

وحيا عز الدين، أبطال سرايا القدس - كتيبة جنين وكل مقاومي شعبنا الذين يسطرون أروع صورة صمود تثبت قوة وعزيمة هؤلاء الأبطال، مبيناً أن تصدي كتيبة جنين الباسلة وإفشال مكيدة الاحتلال وقواتها الخاصة أدى لإيقاع الإصابات المباشرة في صفوف جنود الاحتلال الصهيوني.

ودعا جماهير شعبنا على امتداد الضفة الغربية وكل مقاومي شعبنا بضرورة الالتحام مع قوات الاحتلال في كل نقاط التماس وتوحيد جبهات المقاومة وتصعيدها في وجه هذا المحتل المجرم.

كما دعا، أبطال سرايا القدس وكل مقاتلي شعبنا في كل مكان (كتيبة نابلس وكتيبة طوباس ومجموعات جبع ومجموعات قباطية ومجموعات برقين وطولكرم ورام الله) لمساندة إخوانكم في جنين ومخيمها البطل.