الرئاسة: ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة في ظل عجز وصمت دولي مريب

وصف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس 26/1/2023، ما يجري في جنين ومخيمها بالضفة المحتلة "مجزرة" تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي مريب.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين، واندلعت اشتباكات عنيفة أدت إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم سيدة وجرح 16 آخرين.

وأوضح أبو ردينة في تصريح صحفي، أن العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد شبعنا على مرأى العالم، وما يزال يستخف بحياة أبناء شعبنا، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد.

وشدد على أن شعبنا صامد، ولن يتنازل عن القدس والمقدسات، مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ومجازر، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية شعبنا.