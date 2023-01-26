من هي خطيبة بيكيه الجديدة، أعلن نجم دفاع نادي برشلونة السابق والمعتزل حديثاً، الإسباني جيرارد بيكيه عن خطوبته من جديد بعد انفصاله عن زوجته السابقة، وسط تساؤلات من الجمهور العربي والاجنبي عن خطيبة بيكيه الجديدة، بعد أن أعلن رسميا عن خطوبته من جديد، مع الإشارة إلى أن نجم مانشستر يونايتد الأسبق، كان قد انفصل قبل أشهر عن زوجته الكولومبية بعد زواج دام لعدة سنوات بعدما اتهمته بخيانتها، لذا بات البحث عن اسم خطيبة بيكيه الجديدة ترند عبر السوشيال ميديا.

من هي كلارا شيا خطيبة بيكيه الجديدة

من هي كلارا شيا خطيبة بيكيه الجديدة، أعلن جيرارد بيكيه رسميا عبر حسابته عن ارتباطه من جديد بعد انفصاله عن زوجته السابقة، حيث أعلن عن ذلك بعدما نشر صورة له رفقة خطيبته الجديدة لمتابعيه جميعاً، لذا هناك أشخاصا ليسوا أصدقاء على صفحات بيكيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكنهم يهتمون بأخباره وأخبار النجوم، لذا يتساءلون عن، كلارا شيا خطيبة بيكيه الجديدة من هي وما هي سيرتها الذاتية، وينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هي كلارا شيا خطيبة بيكيه الجديدة.

كلارا شيا ويكيبيديا

كلارا شيا ويكيبيديا، جيرارد بيكيه الذي اعتزل كرة القدم مطلع 2023، بسبب عدم اعتماد المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز عليه في معظم اللقاءات التي خاضها الفريق، نتيجة انخفاض مستواه بشكل ملحوظ، كل هذا كان اتهاما له بعدم التركيز في المباريات بسبب انفصاله عن زوجته السابقة، والصراعات التي تدور بينهما، لذا لم يكن بالمستوى المطلوب أثناء أدائه في المباريات وكان نقطة ضعف كبيرة للفريق، لذا كان الأنسب أن ينتقل أو يعتزل وهو ما حدث، لكن تلك الأخبار السابقة ليست مهمة للجمهور الآن بقدر أهمية، البحث عن، كلارا شيا ويكيبيديا.





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