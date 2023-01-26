فيديو لحظة نقل إصابة خطيرة من مخيم جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:55 ص
26 يناير 2023
نقل اصابة.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات