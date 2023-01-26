كتيبة جنين تحاصر منزلاً تجمع به جنود الاحتلال وتستهدفهم بالرصاص والعبوات والمقاومة تسقط طائرة درون

أعلنت كتيبة جنين اليوم الخميس 26/1/2023 أنها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقق إصابات مباشرة.

وأوضحت خلال بيانات مختلفة أن المجاهدين استهدفوا بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص آلية لقوات الاحتلال وإصابتها بشكل مباشر.

وكشفت سرايا القدس كتيبة جنين عن تمكن مجاهديها من استهداف منزل تجمع به عدد من جنود الاحتلال بصليات من الرصاص محققين إصابات مباشرة في صفوفهم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تمكنت من إسقاط طائرة درون في سماء مخيم جنين الذي يشهد اقتحامًا إسرائيليًا في هذه الأثناء.

وكانت اشتباكات مسلحة وعنيفة اندلعت صباح اليوم الخميس 26-1-2023، بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن تسللت قوات "إسرائيلية" خاصة للمخيم.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مواطن متأثراً بإصابته جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين .