بالفيديو 3 شهداء وعدة إصابات بينها خطيرة في اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين

استشهد 3 مواطنين ، وأصيب خمسة آخرون صباح اليوم الخميس 26/1/2026، إثر اشتباكات عنيفة وقعت بين المقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب صائب عصام محمود ازريقي 24 سنة، فيما أصيب6 آخرين بينها إصابتين خطيرتين بالصدر والفخذ.

وباستشهاد ازريقي، يرتفع عدد شهداء مخيم جنين منذ بداية العام الحالي إلى 10 شهداء.





وأفادت مصادر أمنية، باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة، بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر، بأن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مخيم جنين جاءت في أعقاب اكتشاف المقاومة لقوات صهيونية خاصة تسللت لمخيم جنين، حيث أمطرها المجاهدون بصليات كثيفة من الرصاص

وبحسب المصادر، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مخيم جنين في ظل تواصل الاشتباكات العنيفة داخل المخيم وعلى أكثر من محور.

من جانبها، قررت مديرية التربية والتعليم في جنين تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

جدير ذكره أن مدينة وخيم جنين تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي تحاول اقتحام المدينة والمخيم وسط مقاومة عنيفة من المقاومين.

ويُشار إلى أنه قدمت مدينة جنين 9 شهداء منذ بداية العام الحالي كان آخرهم القائد في كتيبة جنين أدهم جبارين، والمدرس جواد بواقتة.