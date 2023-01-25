العمل الحكومي ينعى رئيس بلدية دير البلح السابق سعيد نصار

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي رئيس بلدية دير البلح السابق، سعيد نصار، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

و هذا بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴾

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي متابعة العمل الحكومي

القائد الوطني/

سعيد نصار "أبو أحمد "

رئيس بلدية دير البلح السابق

الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 64 عاماً إثر جلطة دماغية.

لقد رسم الراحل بمسيرته المهنية والوظيفية لوحة مشهودة من البذل والعطاء في خدمة أهالي دير البلح خاصة وقطاع غزة عامة، كما قدم في طريق التحرير تضحيات كبيرة وجاد بفلذة كبده الشهيد إيهاب، كما كان للفقيد اسهامات مجتمعية واضحة، فقد كان ساعيا للإصلاح بالخير بين الناس، وصاحب سيرة عطرة يشهد بها الجميع.

وإذ يتقدم رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس بالأصالة عن نفسه ونيابة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، وكافة موظفي القطاع الحكومي بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل نصار الكرام بهذا المصاب؛ فإننا ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء.