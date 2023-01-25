خدمات مايكروسوفت تواجه عطلاً واسع النطاق حول العالم

تعرضت خدمات عدة تابعة لمجموعة "مايكروسوفت" بينها أداة العمل التعاوني "تيمز" وخدمة المراسلة "أوتلوك" لعطل على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء العالم بسبب مشكلة في إعدادات الشبكة، على ما أعلنت المجموعة الأميركية.

وبعد نحو ثلاث ساعات على صدور الإشارات الأولى، قالت شركة "مايكروسوفت" على تويتر إنها "ألغت" عملية تحديث الإعدادات الأخيرة التي تسببت بالمشكلة.

وكتبت المجموعة قبيل الساعة 11,00 ت غ (13,00 في القدس) "نراقب عودة جميع الخدمات إلى وضعها الطبيعي ويبلغ بعض العملاء عن تراجع" الاضطرابات.

و اشتكى مستخدمون كثر حول العالم عبر تويتر من تعذر استخدام الأدوات الاعتيادية التابعة لمجموعة مايكروسوفت.

وعبر موقع "داون ديتكتر" المتخصص، تم الإبلاغ عن حوادث في الولايات المتحدة وأوروبا طالت خدمات كثيرة أخرى تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة، بينها منصة ألعاب الفيديو "اكس بوكس لايف" وشبكة "لينكد إن" الاجتماعية المخصصة للمهنيين، غير أن عدد البلاغات آخذ في التراجع.

على صفحة معلومات مخصصة، أقرت "مايكروسوفت" بأن بعض المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى عشرات الخدمات بما في ذلك تيمز أو اكستشينج أو اوتلوك أو شيربوينت أو وان درايف فور بيزنس. يبدو أن المشكلة مرتبطة بشكل عام بمسألة الاتصال.