"الجهاد" تنعى والد الاستشهادي سكر: قضى حياته طائعاً لربه صابراً محتسباً

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس، مساء اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، الحاج محمد عطية محمود سكر، والد الشهيد المجاهد أنور سكر (أحد منفذي عملية بيت ليد الاستشهادية)، الذي توفي اليوم الأربعاء بمدينة غزة، عن عمر ناهز الـ (75 عاماً).

وقالت الحركة في بيان النعي: ") إن المغفور له قضى حياته طائعاً لربه صابراً محتسباً، وقد أدى رسالته في تربية أبنائه تربية صالحة وغرس في نفوسهم الأخلاق الفضيلة، وحب الجهاد في سبيل الله تعالى، وخرج من صلبه مجاهداً عظيماً دافع عن دينه ومقدساته بكل بسالة وإباء حتى لقي الله شهيداً".

نص بيان النعي كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

نعي الحاج محمد سكر والد الشهيد المجاهد أنور سكر أحد منفذي عملية بيت ليد البطولية

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، الوالد العزيز، المغفور له بإذن الله تعالى/ الحاج محمد عطية محمود سكر "أبو أنور" ، والد الشهيد المجاهد أنور سكر (أحد منفذي عملية بيت ليد الاستشهادية)، الذي توفي اليوم الأربعاء بمدينة غزة، عن عمر ناهز الـ (75 عاماً) قضاها طائعاً لربه صابراً محتسباً، وقد أدى رسالته في تربية أبنائه تربية صالحة وغرس في نفوسهم الأخلاق الفضيلة، وحب الجهاد في سبيل الله تعالى، وخرج من صلبه مجاهداً عظيماً دافع عن دينه ومقدساته بكل بسالة وإباء حتى لقي الله شهيداً .

وتتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس" بخالص التعازي والمواساة من أبناء الفقيد العزيز وأحفاده وعموم آل سكر الكرام، وجيرانهم وأصدقائهم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 3 رجب 1444هـ، 25 يناير 2023م