الطواقم الطبية بغزة تنجح في زراعة قوقعة لطفلين شقيقين

أفادت وزارة الصحة بغزة، بأن الفريق الطبي برئاسة د. محمد مراد، نجح في إجراء عملية زراعة قوقعة سمعية للطفل أحمد 7 أعوام ، بتمويل مِنَ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - الكويت، وتنفيذ جمعية إعمار للتنمية والتأهيل.

وذكرت الصحة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الطواقم الطبية المختصة بزراعة القوقعة أنهت عذابات ومعاناة الطفلين الشقيقين (احمد وغزل) ومنحنهما الامل من جديد ليسمع كل منهما الاخر وينعما بطفولتهما.

وأشارت إلى أن إجمالي عمليات زراعة القوقعة السمعية التي أجراها الطاقم الطبي منذ توطين الخدمة بلغ 99 عملية ناجحة.