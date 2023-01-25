"أنشيلوتي" يطالب ريال مدريد بحماية"فينيسيوس"

طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد بحماية لاعبه البرازيلي فينيسيوس، وأكد أن "كرة القدم بحاجة إليه".



وعقب تنديده مؤخرا باللعب العنيف الذي يلجأ له الخصوم لإخراج فينيسيوس من المباريات، شدد أنشيلوتي على ضرورة حماية لاعبين مثل مهاجمه الشاب.



وأكد المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عشية مواجهة أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا: "نحن نركز على اللاعب وعلى الحفاظ على حالته البدنية الجيدة، لأنه يتمتع بصحة بدنية مدهشة، ثم هناك الجانب الذهني، الذي يعد أمر غاية في الأهمية بالنسبة له".



وأضاف أنشيلوتي "علينا حمايته.. كرة القدم بحاجة إليه، فهو يتمتع بموهبة استثنائية وعلينا حماية حالته البدنية والذهنية أيضا".