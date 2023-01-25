الاحتلال ينقل ثلاثة من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى

أفادت مؤسسة مهجة القدس، اليوم الأربعاء، بأن مصلحة سجون الاحتلال نقلت ثلاثة من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى.

وذكرت مهجة القدس، في بيان صحفي، أن الأسرى هم، الأسير مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات من بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن إيشل إلى عزل سجن أيالون.

والأسير يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة" من بلدة بئر الباشا بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن أيالون إلى عزل سجن ريمونيم.

والأسير زكريا محمد عبد الرحمن زبيدي من محافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن عسقلان إلى عزل سجن إيشل.