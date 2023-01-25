ميسي عن كأس العالم: يا له من جنون جميل عشناه طوال تلك الفترة

لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، يعيش ذكريات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشر ميسي، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، فيديو من البطولة، وكتب عليه: "من أجمل الشهور في العالم وما زلت لا أصدق ذلك. يا له من جنون جميل عشناه طوال تلك الفترة التي انتهت برفع الكأس الذي أردناها جميعا بشدة".

وأضاف: "من الواضح أن كوننا أبطالا يجعل كل شيء أكثر جمالا، لكن يا له من شهر جميل، وكم من الذكريات الجميلة التي أفتقدها. أفتقد زملائي والتواجد معهم يوما بعد يوم وأفتقد المحادثات والتدريبات والأشياء التافهة التي فعلناها...".

وتابع: "كم كان جميلا أن أرى عائلتي تستمتع بتجربة لا تنسى كل يوم، وكم كان جميلا أن أذهب إلى المباريات وأرى جنون الناس في الملعب وفي الأرجنتين".

وواصل: "الحمد لله على هذا القدر.. كما قلت كنت أعلم أنك ستعطيني إياه، لكن ما لم أتخيله كان بعد تحقيقه، حيث إنني لم أتخيل مطلقا جنون الناس في الاحتفالات".

واختتم: "حسنا.. لقد مر شهر منذ أن كنا أبطالا للعالم!!!".

وحققت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية على ملعب لوسيل بقطر.