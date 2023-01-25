الشرطة الاسبانية توقف مشتبه به أرسل رسائل مفخخة لرئيس الوزراء

قبضت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، على مشتبه به (74 عامًا) أرسل رسائل تحتوي على مواد متفجرة إلى عدة مؤسسات وسفارات في إسبانيا عام 2022.

وحسب ما أورده الاعلام الغربي، تم إرسال الأجهزة المفخخة إلى أهداف عدة، بينها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والسفارة الأوكرانية في مدريد، ومكاتب حكومية، وشركة الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والسفارة الأمريكية بين 24 نوفمبر و 2 ديسمبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان صحفي "أوقف عناصر من الشرطة الوطنية الأربعاء رجلا يحمل الجنسية الإسبانية في ميراندا دي إيبرو (شمال)، يعتقد أنه المرسل المفترض لست رسائل تحتوي موادا متفجرة إلى رئاسة الحكومة وسفارة أوكرانيا في إسبانيا وسفارة الولايات المتحدة في إسبانيا".

وكان الموظف المكلف بالشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد قد أصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى جراء فتح إحدى هذه الرسائل التي كانت موجهة للسفير.

ووآنذاك، فتح القضاء الأسباني تحقيقا في احتمال أن يكون هذا العمل "إرهابيا"، بينما أمرت كييف بتعزيز الأمن في جميع ممثلياتها.