تشكيلة برشلونة اليوم ضد ريال سوسييداد في كأس إسبانيا، يلتقي مساء اليوم برشلونة الاسباني في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا منافسه ريال سوسيداد، بتشكيلة تشهد فيها عودة مهاجم برشلونة البولندي ليفاندوفسكي، وبجانبه عثمان ديمبلي والاسباني جافي، ما يعين أن برشلونة يبحث عن الفوز ولا شي غيره أمام ريال سوسيداد، خاصة بعد تصحيح حالة الفريق خلال المباريات الأخيرة التي شهدت تتويج برشلونة بلقب بطولة كأس السوبر الاسباني أمام ريال مدريد بنتيجة 3/1.

تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد

ومباراة برشلونة و ريال سوسيداد ستقام على أرضية ملعب كامب نو معقل الفريق البرشلوني، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والحادي عشر بتوقيت العاصمة السعودية مكة المكرمة، وستكون معروضة عبر قناة SSC1 HD السعودية صاحبة الحقوق في عرض مباريات كأس ملك إسبانيا، كذلك قناة Shahid VIP، وسيكون معلق مباراة برشلونة و ريال سوسيداد، كلا القناتين (حماد العنزي).

تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس إسبانيا

واستقر مدرب برشلونة الاسباني تشافي هيرنانديز، على تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد، في المباراة التي ستجمع الفريقين لحساب دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيلية برشلونة ضد ريال سوسيداد في ربع كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: بالدي - كريستينسن - أراوخو - كوندي

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - بيدري

الهجوم: جافي - ليفاندوفسكي - ديمبلي