كلب يقتل صاحبه الأمريكي برصاصة

قتل رجل أمريكي، بعد إطلاق النار عليه، ولكن ليس من شخص مثله، ولكن عن طريق كلب أطلق الرصاص عليه نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن داس الحيوان عن طريق الخطأ على زناد سلاح بالمقعد الخلفي لشاحنة صغيرة.

وذكرت الشرطة الأمريكية، أن الرجل أصيب بالرصاص حيث كان يجلس في مقعد الراكب الأمامي في الشاحنة، في ظهره بينما كان هو والحيوان الأليف في رحلة صيد.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سومنر:"داس كلب مالك الشاحنة على البندقية، مما تسبب في إطلاق النار، وأصابت القذيفة الراكب الذي توفي متأثرا بجراحه في مكان الحادث، حيث جاري التحقيق في الحادث.