حركة الجهاد الإسلامي تستقبل وفداً من قيادة حزب التحرير الإسلام

استقبلت دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي، وفداً من قيادة حزب التحرير الإسلامي، وناقشت مخاطر اتفاقية سيداو على الأسرة والمجتمع الفلسطيني، والتحركات والنشاطات التي تقوم بها بعض المؤسسات الأهلية التي تتلقى تمويلاً من جهات غربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل حماية الأسرة والمجتمع الفلسطيني من البرامج التي تستهدف القيم الإسلامية والوطنية والتقاليد والأعراف الاجتماعية.

وقد تم الاتفاق على تنسيق المواقف والخطط الهادفة لحماية الأسرة والمجتمع ، ومن ذلك تعزيز دور حواضن التربية والتثقيف، وتنظيم برامج إعلامية ودعوية بهدف تحصين المجتمع والأجيال في مواجهة محاولات هدم منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع.