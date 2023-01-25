بالصور تعليم غزة يُناقش" إجراءات الثانوية العامة" و" إدارة المحتوى التعليمي للمراحل التعليمية"

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 25/1/2023، إجراءات الثانوية العامة وإدارة المحتوى التعليمي للمراحل الدراسية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بمشاركة د. زياد ثابت وكيل الوزارة، ود. محمود مطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، ود. أحمد أبو ندا الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، وحضور عدد من المدراء العامين ومديري التربية وطواقم تربوية.

وجرى خلال اللقاء متابعة إجراءات الوزارة الخاصة بضمان التزام طلبة الثانوية العامة في الدوام المدرسي حتى تاريخ 13 إبريل 2023، وأهمية التزام الطلبة في الدوام بهدف الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلبة ونجاحهم وتفوقهم الدراسي.

كما تم التطرق إلى خطة الوزارة في إدارة المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الحالي لكافة المراحل الدراسية من حيث كيفية تنفيذ المحتوى الدراسي بما يسهم في التركيز على المفاهيم والمهارات الأساسية التي تهم الطالب والتي لها علاقة ارتباطية بالجانب الحياتي له، والتعليم اللاحق، وكيفية إدارة المعلم للمحتوى بالشكل المطلوب.











