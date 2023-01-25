حقيقة بيع "شركة مصر للطيران"

نفت وزارة الطيران المدني المصري اليوم الاربعاء 25/1/2023 الأنباء التي ترددت بشأن الاشاعات حول بيع مصر للطيران ، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع "شركة مصر للطيران".

وقالت الوزارة ان مصر للطيران شركة وطنية ستظل مملوكة للدولة ولا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال باعتبارها أحد أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي.

واشارت إلى تنفيذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد رحلاتها الجوية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.