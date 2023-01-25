سلطة الأراضي تبحث شمول معاملة البيع خارطة إحداثيات

أكدت سلطة الأراضي في قطاع غزة، اليوم الاربعاء 25/1/2023، ضرورة وأهمية وجود خارطة مساحية موقعة من جميع أطراف المعاملة قبل البيع، لتطوير منظومة إجراء المعاملات في الإدارة العامة للأراضي والعقارات وللحفاظ على الملكيات وتحديد مكان الأرض المراد تسجيلها بموجب خارطة مساحية.

وأوضح رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز خلال اجتماع عقده مع المدراء العامون وكتبة العرائض داخل مقر سلطة الأراضي أهمية وجود خارطة مساحية قبل فتح المعاملة موقعة من جميع أطراف المعاملة .

وقال الباز:"إن هذا المشروع يعتبر ذو أهمية من الناحية الاستراتيجية في سلطة الأراضي حيث سيتم الرفع المساحي وتحديد احداثيات داخل القطعة والقسائم في قطاع غزة لمعاملات البيع كمرحلة أولى، وحصول المواطن على خارطة مساحة مع شهادة تسجيل (كوشان)، ما يساهم في الحد من حالات الاحتيال وبيع الشوارع والبيع على الشوع وحفظ حق المواطن وتحديد احداثيات الأرض.

وأكد الحضور على أنه سيتم العمل بإصدار خارطة مساحية مع كوشان الطابو خلال الاسابيع القادمة وأن استخرجها سيكون وفق الية سهلة وميسرة .