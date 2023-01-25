أوقاف رام الله تُشكل لجنة تحقيق بشأن التقصير مع المعتمرين

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء 25/1/2023 ، أنها قررت حصر عدد الحافلات في المرات القادمة في الذهاب أو الإياب، لتفادي أي ازدحام قد يحدث على المعابر والحدود، ووضع آلية لتداركه، وعدم تكراره مستقبلا.

وبين وكيل الوزارة حسام أبو الرب عن تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات التقصير الذي حصل من بعض شركات الحج والعمرة بحق معتمرين، ورفع التوصيات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، أنه تم الإيعاز إلى الإدارة العامة للحج والعمرة، لتشكيل لجنة لمتابعة تداعيات ما حصل مع بعض المعتمرين، سواء في السكن، أو إجراءات النقل.

وقال أبو الرب، إن الوزارة ستدرس الشكاوى التي تصل من أي معتمر بحق أي شركة، وستتخذ الإجراءات اللازمة، لمعالجة أي تقصير، إما بالتعويض ماديا، أو باتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركة، حسب طبيعة المخالفة.

وأشار إلى أن الوزارة ستحصر عدد الحافلات في المرات القادمة في الذهاب أو الإياب، لتفادي أي ازدحام قد يحدث على المعابر والحدود، ووضع آلية لتداركه، وعدم تكراره مستقبلا.