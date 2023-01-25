بمقطع فيديو: الداعية النابلسي ينفي "وفاته"

نفى الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي، خبر وفاته الذي انتشر كالهشيم، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحة النابلسي مقطعاً مصوراً قصيراً من منزله، تحدث فيه إلى متابعيه، مؤكدا أنه بخير، وبصحة جيدة.

والنابلسي من مواليد العاصمة دمشق، من أسرة محافظة، وكان والده من علماء دمشق.

ودرس النابلسي في معهد إعداد المعلمين، ثم التحق بكلية الآداب، قسم اللغة العربية في جامعة دمشق، ثم حصل على الليسانس في آداب اللغة العربية، وتابع دراسته العليا وحصل على الدكتوراه في التربية.

ويحمل النابلسي دكتوراه فخرية من الجامعة الأمريكية المفتوحة المتخصصة بالعلوم الإسلامية والعربية في عام 2015، وعمل مدرسا في التعليم الثانوي، ثم الجامعي، وكان أستاذا محاضرا في كلية التربية بجامعة دمشق حتى عام 1999، وجامعات أخرى.

وللنابلسي عدد من المؤلفات’ أبرزها كتاب "من أدب الحياة"، وشارك في تأليف كتاب أصول تدريس اللغة العربية في كلية التربية بجامعة دمشق.

وعلى صعيد العلم الشرعي، درس النابلسي على يد عدد من علماء دمشق، فدرس التفسير، والحديث، والفقه، والسيرة، ونال إجازة إسلامية في رواية الحديث من أستاذ علوم القرآن وعلوم الحديث، الشيخ صبحي الصالح، وللنابلسي تفسير شهير للقرآن الكريم، من عشرة مجلدات، وموسوعة أسماء الله الحسنى في أربعة مجلدات.