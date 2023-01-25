تردد قناة الفجر الجزائرية للمسلسلات التركية الجديد HD 2023 على النايل سات ، ويبحث الملايين من المتابعين في العديد من الدول العربية لا سيما في الجزائر عن هذا التردد من أجل ضبطته على شاشات التلفاز ونشير إلى أن هذه القناة تعرض أفضل مسلسلات وبرامج هادفة وهو ما دفع المشاهدين في الحرص على متابعتها وبالتالي ضبط ترددها على الرسيفر ، ودائما تتصدر هذه القناة قائمة الأعلى بحثا مقارنة بالقنوات كونها تعرض مسلسل قيامة عثمان التركي الذي يتابعه الملايين من الأشخاص حول العالم .

ونؤكد على أن جميع من يقرأ هذه السطور يتمكن من ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية للمسلسلات التركية بكل اريحية تامة وبدون أي عوائق ، وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نقوم في نشرها يوميا ونضع فيها معظم الترددات كما هو الحال هنــــا وعن باقي التفاصيل حول عملية ضبط الإشارة تجدونها في السطور التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري فهو التالي :

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد HD 2023

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على النايل سات بجودة HD وعن باقي التفاصيل فقد جاءت على النحو التالي :

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب اسم القناة نايل سات. 12645. 27500. 3/4. أفقي. الفجر.

تردد قناة الفجر على عرب سات

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة الاستقطاب 11034. 27500. 3/4. HD. عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات بجودة HD على الرسيفر وهي التالي: الخطوة الأولى هي عبر جهاز التحكم عن بعد ، اضغط على القائمة ثم اختر التثبيت، ثم قم باختيار الترددات.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط التردد وبعد الانتهاء من الاجراء الاول قم بتحديد إضافة.

ثالثا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة عليك قم بتحديد القمر الصناعي ويتم إدخال بيانات معدل التردد والاستقطاب والتشفير المعروضة مسبقًا.

رابعا: وفي أخر خطوة من عملية الضبط عليك بالضغط على حفظ حتى تكتمل العملية بنجاح ، وبهذا تكون قد وصلنا إلى ختام عملية الضبط .

مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

أولا: مسلسل الإمام حنبل

ثانيا: مسلسل عمر الفاروق

ثالثا: باب الحارة الموسم الثالث عشر

رابعا: مسلسل قيامة عثمان

خامسا: مسلسل المنظمة

سادسا: مسلسل المحكوم

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع حول تردد قناة الفجر الجزائرية للمسلسلات التركية الجديد HD 2023 على النايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .