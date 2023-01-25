ماذا طلبت الأردن من الاحتلال بشأن المسجد الأقصى؟

طلبت الأردن من الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 25/1/2023 السماح لها ببناء مئذنة خامسة بالمسجد الأقصى، علما أن قسم الهندسة في قصر الملك عبد الله الثاني أعد هذا المخطط منذ سنوات طويلة، بيد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عارضت تنفيذه.

وكانت حكومات الاحتلال عارضت الطلب سابقاً ليعود الأردن قبل أسابيع طلبه من حكومة الاحتلال الجديدة بناء مئذنة خامسة في المسجد الأقصى على السور الشرقي من الحرم القدسي الشريف.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اتفاقيات التسوية بين تل أبيب وعمان، فإن الأردن يتمتع بصلاحيات ووصاية على الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس، حيث ينظر لهذه الوصاية وتأثيرها كعامل لتعزيز شرعية النظام واستقرار الحكم في الأردن، على حد تعبير الصحيفة.

وبينت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن الأردن يهدف من بناء المئذنة الخامسة، "تدعيم وتثبيت وصايته على الأقصى وساحات الحرم"، علما أن آخر مرة تمكن فيها الأردن من تحقيق حالة من التأثير الرمزي في الأقصى في ثمانينات القرن الماضي، عندما حول الملك الراحل حسين مبلغ 8 ملايين دولار إلى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لصيانة قبة الصخرة واستبدال الذهب في القبة.