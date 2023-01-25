"بن غفير" يتحدى الأردن يعلن نيته اقتحام المسجد الأقصى مجدداً

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء 25/1/2023 ، أنه سيستمر في اقتحام المسجد الأقصى المبارك ، وقال : "مع كل الاحترام للأردن، لكنني اقتحمت وسأستمر في اقتحام المسجد الأقصى، دولة إسرائيل مستقلة، وليس عليها وصاية من أي دولة أخرى".

ووفق قناة "كان" الإسرائيلية يوم أمس، استقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمّان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به.

وأكد على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشدداً على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام، وفق (قناة المملكة) الأردنية.