الذكرى السادسة عشر لاستشهاد المجاهد فضل بلاونة

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: كانت مدينة طولكرم على موعد مع فارسها فضل مطلق بلاونة في 23 أبريل نيسان 1989م، لعائلة كريمة مكونة من الوالدين وأحد عشر من الأبناء. وتلقى تعليمه حتى التحق بالمدرسة الثانوية.

في صفوف الجهاد: انتمى الفارس فضل إلى حركة الجهاد الإسلامي، وشارك في العديد من الفعاليات والأنشطة التي قامت بها الحركة في محافظة طولكرم، وربطته علاقات احترام وتقدير لدى کوادر وأبناء الحركة، وهذا ما أهله ليلتحق بصفوف سرايا القدس بشكل سري، وتقديم الخدمات اللوجستية للمطاردين والمجاهدين.

شهيداً على طريق القدس: في 25 يناير 2007م، اقتحمت قوة صهيونية خاصة ضاحية شويكة في طولكرم، فاندلع اشتباك مسلح بين المقاومين وجنود الاحتلال، الذين حاصروا المنزل الذي يتواجد فيه شهیدنا فضل حيث تعرض لإطلاق نار مباشر من جنود الاحتلال أثناء تواجده في المنزل المحاصر.