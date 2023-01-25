بالفيديو قوات كبيرة تهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في شعفاط

هدمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء 25/1/2023 ، منزل والد الشهيد عدي التميمي منفذ عملية "معالي أدوميم" التي تم تنفيذها في ديسمبر الماضي، وخاصة بعد تضليل الاحتلال الليلة الماضية وتسريب معلومات حول تأجيل الهدم .

ومن جانبه قال والد الشهيد إن قوات كبيرة اقتحمت منزل العائلة في ضاحية السلام/مخيم شعفاط في هذه الأثناء وستقوم بعملية هدم للمنزل، المنزل يقع في الطابق السادس ضمن بناية سكنية.

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية"، زعمت مساء أمس الثلاثاء، أن جيش الاحتلال قرر تأجيل هدم منزل الشهيد عدي التميمي منفذ عمليتي حاجز شعفاط، و"معاليه أدوميم"، بأمر سياسي رفيع المستوى.

وذكر المراسل العسكري لمجلة مكور ريشون العبرية نعوم أمير، أن السبب وراء القرار، لقاء رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو مع ملك الأردن عبد الله الثاني.