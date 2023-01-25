الاحتلال يشرع بهدم منزلين غرب أريحا ويأخذ مقاسات منزل برام الله تمهيداً لهدمه

الاحتلال يشرع بعمليات هدم منازل غرب أريحا ويأخذ مقاسات منزل برام الله تمهيداً لهدمه

شرعت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 25/1/2023 ، بهدم عدة منازل في قرية الديوك التحتا غرب أريحا.

وكانت قوات كبيرة من قوات الاحتلال ترافقها الجرافات ، قامت بإقتحام قرية الديوك التحتا ، حيث طالت عملية الهدم منزلين حتى اللحظة ، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بشكل محكم، ومنع المواطنين من الوصول إلى مواقع الهدم.

ويشار إلى أن قرية الديوك التحتا تتعرض إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري لصالح التوسع الاستيطاني.

ومن جهة أخرى أفاد إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير إسلام الفروخ في مدينة رام الله وتأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.