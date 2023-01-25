التعليم بغزة يُناقش التحضيرات لتنظيم المعرض التقني الثاني 2023

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة التحضيرات لتنظيم المعرض التقني الثاني للعام 2023.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بمشاركة د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي، وأ. تيسير خضير مدير دائرة الكليات، و طاقم العمل من التعليم العالي، وممثلين عن الكليات والجامعات.

ورحّب القدرة بالحضور لافتاً إلى أن الوزارة ستنظم المعرض في شهر مارس المقبل وسيكون تظاهرة علمية وتقنية تُبرز مواهب وابتكارات طلبة الكليات والجامعات في المجال التقني.

وأوضح القدرة أن المعرض يأتي ضمن خطة الوزارة في تطوير قطاع التعليم التقني في فلسطين والتشجيع لهذا الفرع التعليمي المهم الذي له علاقة وثيقة بالتنمية الوطنية، كما يسعى إلى تسويق أفكار وابتكارات خريجي المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.

من جهته أكد خضير أن المعرض يهدف إلى التعريف بالتعليم التقني ومجالاته وتسويق برامجه، وإتاحة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي الرائدة في مجالها عرض أحدث إمكانيات طلابها، والتعرف على أهم ما توصلت له في مجال التقنيات والابتكارات، والمساهمة في التسويق لخريجي التعليم التقني ومشاريعهم، وتعزيز التوجه المجتمعي نحو التعليم التقني.

وخلال اللقاء قدّمت م. رولا شحادة من قسم التوجيه المهني عرضاً حول المعرض التقني للعام 2023 وآلية تسجيل المشاريع من خلال رابط مخصص لهذا المجال.

يشار إلى أن المعرض التقني 2023 ستنظمه الوزارة في السابع والثامن من شهر مارس المقبل بمدينة غزة، حيث سيشهد مشاركة العديد من المشاريع التقنية النوعية من طلبة مؤسسات التعليم العالي.







