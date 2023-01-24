جريمة مروعة في العراق: شاب يقتل أمه وإخوته الثلاثة متأثراً برواية

صدم شاب عراقي محيطه، عندما أقدم على جريمة مروعة، حيث قتل بندقية كلاشنيكوف أفراد أسرته المؤلفة من أمه وثلاثة أخوة داخل منزلهم في محافظة واسط شرقي العراق.

وادعى الشاب أنه أقدم على الجريمة بعد قراءته رواية للكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ.

وذكرت وسائل إعلام عراقية عن رياض العكيلي، مدير المكتب الاعلامي لمحافظ واسط، أن الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، قتل أفراد عائلته في منزلهم في منطقة حي النفط مركز مدينة الكوت بالمحافظة.

والقاتل يتيم الاب، ادعى خلال التحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية التي القت عليه القبض، انه اقدم على تلك الفعلة متأثرا برواية لنجيب محفوظ ، فيما لم يوضح المسؤول العراقي اسم الرواية التي كان يشير اليها الشاب..

جدير بالذكر، أن العراق شهد العام الماضي ارتفاعا وصف بانه كبير في اعداد جرائم القتل، والتي بلغت 5300 جريمة، وبنسبة ارتفاع تجازت 11 في المئة عن العام السابق، بحسب احصائية نشرها جمال الأسدي، المفتش السابق في وزارة الداخلية العراقية عبر حسابه في تويتر.