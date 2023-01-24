إصابة شابين بينهما حالة خطيرة بعد أن دهسته آلية "إسرائيلية" شمال جنين

أصيب مساء اليوم الثلاثاء 24/1/2023، شابين بجراح أحدهما بحالة خطيرة، بعد أن دهستهما آلية "إسرائيلية" في جنين بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن آلية لجيش الاحتلال صدمت شابين يستقلان دراجة نارية وأصابتهما بجراح على "الشارع الالتفافي" قرب مدينة جنين.

من جهته، أفاد مستشفى ابن سينا في جنين بوصول اصابتين الى مستشفى ابن سينا التخصصي جراء دهسهم من قبل قوات الاحتلال.

وذكر المستشفى، أن إحدى الإصابات بحالة خطيرة (نزيف حاد على الدماغ ) وتم إدخالها إلى العمليات، والإصابة الأخرى خدوش وجروح بأنحاء الجسم والوجه خاصة.