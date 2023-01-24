الأسوأ منذ 8 سنوات: انحباس مطري يفاقم مرض الانفلونزا ويصيب الزراعة بالشح

تعاني الأراضي الفلسطينية، من انحباس للأمطار لم يسبق له مثيل منذ سنوات، الأمر الذي ينذر بخطورة على الخزان الجوفي ويفاقم أزمات المزارعين، فضلاً عن المشاكل الصحية التي يتسبب بها هذا الانحباس.

الراصد الجوي ليث العلامي، أوضح أنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي كانت جبال فلسطين تستعد لاستقبال الزائر الأبيض، موضحاً أنه هذا الموسم من المربعانية يعد الأسوأ مطرياً منذ 8 أعوام.

فيما توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر انحباس الأمطار خلال الأسبوع الجاري، دون الحصول على أي مؤشرات لهطول أمطار ما يشكل ضغطا كبيرا على الخزان الجوفي، ويفاقم مجموعة من الأزمات الزراعية والصحية.

وتعد الانفلونزا هي أكثر الأمراض انتشاراً في الوقت الحالي، والذي يعتقد كثيرون أن انحباس الأمطار أحد أسبابها، حيث أن فايروس الانفلونزا تجاوز دفاعات الجهاز التنفسي للإنسان لأسباب متعددة، حيث يؤدي لنزلات برد وارتفاع كبير لدرجات الحرارة والسعال والشعور بثقل كبير على صدر الانسان إضافة إلى شعور بدوران.

كما يعاني المزارعون من قلق استمرار انحباس الأمطار التي تؤثر على مزروعاتهم، رغم استبشارهم خيراً في هذا الموسم الذي بدأ بقوة على الأراضي الفلسطينية، حيث بلغت كمية هطول الأمطار خلال المنخفض الجوي أرقاماً قياسيةً لم يشهدها القطاع منذ زمن طويلة".

ومن شأن انحباس الأمطار وتذبذب معدل الهطول، أن يسبب جفافاً في الأراضي الزراعية، خاصة المزروعات الحقلية السنوية، كالقمح والشعير والبازيلا، والحمص، بالإضافة لجميع الأشجار المثمرة.

وبخصوص الأشجار المثمرة، ففي حال استمرار الجفاف، فإنها تكون معرضة في بعض الأوقات لمشاكل، خاصةً التي تزهر في مثل هذه الأوقات من السنة، كذلك تلك التي تزهر في فصل الربيع القادم ستتأثر بالجفاف، ويعرضها للخطر.