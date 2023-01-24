الملك عبد الله يلتقي نتنياهو ويشدد على احترام الوضع القائم في الأقصى

التقى ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين اليوم الثلاثاء 24/1/2023، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة عمان، حيث شدد خلال اللقاء على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وعدم المساس به".

وأكد الملك عبدالله، على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددا على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".

كما جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

جدير بالذكر، أن هذه هي الزيارة الأولى لنتنياهو للملك الأردني بعد توليه المنصب من جديد، كما تأتي في ظل وضع متوتر في القدس والمسجد الأقصى على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، الشريف تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.