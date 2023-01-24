بالفيديو الزمالك يسقط في الدوري أمام غزل المحلة بثنائية

تمكن غزل المحلة من تحقيق انتصارًا هامًا على غريمه في الدوري المصري الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف عزل المحلة أوروك في الدقيقة 7، فيما سجل الثاني أحمد النادرى في الدقيقة 19، فيما قلص الزمالك النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق ركلة جزاء سددها أحمد زيزو.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 23 فى المركز السابع، فيما بقي رصيد الزمالك لـ 27 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

وفيما يلي أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء 24/1/2023م: