"الجهاد الإسلامي" تطلق رزمة من المشاريع الخيرية بالمخيمات الفلسطينية

أطلقت حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان، اليوم الثلاثاء 24/1/2023، رزمة من المشاريع الخيريّة والتنمويّة بجميع المخيمات الفلسطينية على امتداد الأراضي اللبنانية.

وأوضح يوسف موسى مسؤول "العلاقات الفلسطينية" في حركة الجهاد الإسلامي، أن "إطلاق المشاريع يأتي شعوراً بالمسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني، ومن باب التخفيف من ثقل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، التي تمر بها البلاد وانعكست بشكل كبير ومضاعف على اللاجئين الفلسطينيين".

وأوعزت الحركة وفق موسى، للجان العمل الخيري والاجتماعي لديها، بدراسة الاحتياجات الملحّة للاجئين الفلسطينيين على امتداد المخيمات الفلسطينية في لبنان، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع التي انتهت من رسم خارطتها".

وأشار إلى أن "لجنة المؤسسات والعمل الخيري في الحركة، افتتحت أولى مشاريعها، أمس الأول الأحد، في مخيم شاتيلا ببيروت".

وبين أنه "مشروع تركيب ألواح طاقة شمسية، لتغذية عدد من المباني السكنية بمياه الاستخدام، في ظل انقطاع المياه شبه الدائم عنها".

واعتبر موسى، أن "هذه المشاريع تأتي في ظل تراجع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا، وتخليها عن القيام بواجبها، وفي ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

ولفت إلى أن "الحركة ستواصل جهودها في تخفيف المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في لبنان، وإطلاق مشاريع إنارة الشوارع والأحياء في المخيمات الفلسطينية، ضمن مشروع نور".

وبيّنت إحصائية لـ"أونروا" أن 93 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، باتوا يقبعون تحت خط الفقر، مقارنة مع 70 بالمئة بداية العام الحالي، ما يعني أن الجميع تقريبًا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، ويتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.