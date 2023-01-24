طفل بعقل الكبار: يجيد 7 لغات في عمر الرابعة

حقق طفل بريطاني بعمر الرابعة، رقماً قياسياً في تميزه وبراعته، حيث يستطيع بعمره القليل، أن يعد للرقم المائة بـسبع لغات مختلفة.

واستطاع الطفل تيدي هوبس، أن يحظى بإعجاب جمعية "مينسا" المرموقة فنال عضويتها، وهو أصغر المنتسبين لها.

كما حظي الطفل تيدي هوبس، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عضوية الجمعية وعمره 3 سنوات و9 أشهر، لقدرته على القراءة والحساب بسبع لغات.

واستطاع هوبس اجتياز الاختبار المعرفي لنيل عضوية جمعية مينسا، بعدما حصل على 139 نقطة من أصل 160 في إنجاز أبهر والديه.

جدير بالذكر، أن عضوية "مينسا" مختصة بالأشخاص الذين يتمتعون بقدر عال من الذكاء. ويستطيع هوبس العد إلى الرقم المائة بسبع لغات، ست منها أجنبية بالنسبة إليه، من بينها الماندرين والويلزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.

وبدأ الطفل الذي يعيش في مقاطعة سومرسيت بإنجلترا، تعلم القراءة مبكراً عندما كان في عمر عامين وأربعة أشهر، وهو يحب الرياضيات كثيراً. وبعدما أصبح تيدي في الرابعة من عمره، حالياً، أصبح قادراً على قراءة كتب "هاري بوتر".

وأصبح تيدي أصغر بريطاني على الإطلاق ينال عضوية الجمعية، فيما حصل طفل أمريكي على العضوية وهو في عمر عامين فقط. وأشار الوالدان إلى أن طفلهما له شخصية متفردة، فهو لا يهتم كثيراً بالأشياء التي تشغل أقرانه في العمر مثل ألعاب الفيديو والتلفزيون.

وأكدا أن تيدي ينصت بإمعان لكل ما يقال حوله، ويتذكر أدق التفاصيل التي قيلت أمامه، ولو كانت قبل عام كامل.