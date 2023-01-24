تين هاج معلقاً على خسارته أمام ارسنال: وضعناها خلف ظهورنا..وسنعمل على إنهاء فترة جفاف الألقاب

أكد مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاج، اليوم الثلاثاء "إن جفاف الألقاب لفريقه دام لفترة طويلة".

وقال تين هاج المتوج بستة ألقاب رفقة أياكس: " أفضل شعور هو التتويج بالألقاب، كنت محظوظًا في مسيرتي بالفوز ببعض الكؤوس وهذا أمر رائع وخاصة للجماهير، الأمر مذهل والجماهير هنا تعرف تلك الحالة، وخاصة الكبار منهم"، مؤكدًا أنه سيقوم بكل شيء كي يعيد البطولات للنادي الإنجليزي.

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "الآن نمر بفترة لم يفز خلالها اليونايتد بالبطولات منذ فترة طويلة، نحن على علم بتلك الحقيقة، ويجب علينا القيام بكل شيء للفوز ببطولة".

وبشأن خسارته أمام آرسنال، علق مدرب اليونايتد: "وضعناها خلف ظهورنا، وعلينا التقدم للأمام وبسرعة، أمامنا مباراة كبيرة مساء الأربعاء ونركز عليها".

ويمر اليونايتد بأطول فترة دون التتويج بالألقاب في آخر 40 عامًا، حيث توج بآخر لقب في عام 2017، لكنه يملك فرصة كبيرة هذا الموسم بوصوله إلى نصف نهائي كأس الرابطة، ويستعد لمواجهة نوتنجهام فورست في لقاء الذهاب، غدًا الأربعاء.







