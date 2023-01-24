مشاهدة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بث مباشر اليوم HD

مشاهدة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بث مباشر اليوم الاثنين 24-1-2023 ضمن الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز ، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية ينطلق هذا الماتش ويذاع على العديد من المواقع والقنوات الرياضية الهامة والآن يسجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث بالآلاف من داخل مصر وخارجها حيث يريد هؤلاء متابعة مباراة الأهلي والبنك الأهلي مباشر وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية كامل التفاصيل التي توصلكم بصورة مباشرة إليها .

ويستعد أن المتفرجين والمتابعين من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر حيث تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية على ستاد السلام ، ويقاتل كل من الفريقين المصريين في هذه المواجهة من أجل تحقيق الانتصار والفوز ، حيث يريد الأهلي الحفاظ على مركزه المتصدر في المرتبة الأولى من عمر الدوري المصري برصيد 34 نقطة وهو التالي .

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وبعد هذه المقدمة التي كتبها فريق الموقع نضع بين ايديكم رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بث مباشر حيث يترتب عليكم الضغط هنــــــــــــــــــا ، وهذا الموقع اسمه يلا شوت يتميز في جودة بثه وهو ينقل مشاهده بوضوح وبدون تقطيع ، وقبل ان نوضح لكم التشكيلة ، نؤكد لكم إلى اللاعبين محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم يغيبان عن هذه المباراة نتيجة للإصابات .

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ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تشكيلة فريق الأهلي التي يواجه بها نظيره البنك الأهلي وهو التالي : حيث يأتي في خط الهجوم كل من محمد شريف او محمود عبدالمنعم "كهربا"، وفي خط الوسط يلعب كل من اللاعب طاهر محمد طاهر، مجدي أفشه، أحمد عبدالقادر.

كما وجاء في خط الوسط كل من اللاعب: حمدى فتحي، اليو ديانج، أما في خط الدفاع فإنه ضم كل من: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، محمود متولى، أحمد نبيل كوكا.

كما ويتولى في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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وقبل أن تتعرفوا على التردد الناقل ، نضع لكم معلومة حول هذا الامر إذ يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة .

كما وضعنا لكم تشكيلة فريق البنك الأهلي والتي جاءت على النحو التالي: إذ أنه يأتي في خط الهجوم كل من: ناصر منسي

أما في خط الوسط فإنه ضم كل: محمد فتحي _ أحمد توفيق _ محمد هلال _ محمود قاعود _ رزاق سيسيه، كما وجاء في خط الدفاع جاء كل من : أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح

كما ويتولى في حراسة المرمي اللاعب: محمد أبو جبل.

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القناة التردد معامل الاستقطاب تصحيح الخطا جودة البث معدل الترميز قناة اون تايم سبورت ON Time Sport - نايل سات 11861. افقي. 3/4. HD. 27500.

خطوات ضبط التردد على الرسفير ، وفي الخطوة الأولى يترتب عليكم اختيار زر القائمة من الريموت ، ثم بعدها قم باختيار التركيب وانتقل الى اضافة تردد.

وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط التردد يترتب عليكم اختيار تحرير التردد واكتب البيانات السابقة، وبعد ذلك قم بإضافة التردد تأكد من القمر الصناعي نايل سات.

وفي الخطوة الاخيرة يترتب عليك القيام بالبحث عن التردد الجديد وانتظر نزول القناة.

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