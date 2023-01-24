بالتفاصيل.. شركة توزيع الكهرباء تطلق حملة خاصة لمدة شهر واحد

قررت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة خاصة لمدة شهر واحد فقط تحت عنوان "حملة الابلاغ الطوعي عن المخالفات وتسوية القضايا" وذلك لمنح فرصة للمشتركين المخالفين لتسوية وتصويب أوضاعهم الفنية والمالية والقانونية قبل شروع الشركة بتنفيذ حملات التفتيش المنوي اطلاقها خلال هذا العام.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود كهرباء غزة لتقليل الفاقد الكهربائي وتنظيم قطاع الكهرباء، وفق بيان صحفي للشركة

وحسب البيان، تبدأ الحملة من تاريخ 1/2/2023م وتنتهي بتاريخ 1/3/2023م وتتضمن الحملة قضايا المخالفات الجديدة التي يقوم المواطن بالإبلاغ عنها طوعياً والتي يترتب عليها احتساب غرامة وفرق استهلاك ، حيث سيتم اعفاء المشترك الذي قام بالتبليغ الطوعي من مبلغ غرامة المخالفة بنسبة 100% وسيتم منحه خصم 30% من فرق الاستهلاك، شريطة تصويب الوضع الفني حسب الاصول.

وذكرت شركة الكهرباء، ان الحملة تشمل كذلك قضايا فرق الاستهلاك المبلغ عنها طوعياً حيث سيتم منح المواطن خصم بنسبة 30 % على فرق الاستهلاك شريطة تصويب الوضع الفني لديه حسب الأصول.

وقالت الشركة، أن الحملة تشمل قضايا المخالفات وفرق الاستهلاك السابقة حيث يمكن لأصحاب هذه القضايا الحصول على خصم بنسبة 30% على فرق الاستهلاك شريطة تصويب الوضع الفني لديهم حسب الأصول.

وأضافت انها تتضمن قضايا مخالفة شروط التعاقد والتي تشمل ابلاغ المواطن عن عدم ختم طبلون الكهرباء الخاص به حيث يتم إعفاءه من غرامة القضية والاعفاء من رسوم المعاملة شريطة تصويب الوضع الفني وتوثيق إقرار الحالة لدى المستشار القانوني في الشركة، وكذلك الابلاغ الطوعي عن نقل اشتراك بدون علم الشركة حيث سيتم اعفاء المشترك المبلغ من غرامة القضية للاشتراكات (1 فاز + 3 فاز) أقل من 100 أمبير، شريطة تصويب الوضع الفني وتوثيق إقرار الحالة لدى المستشار القانوني.

كما تتيح الحملة امكانية قيام المواطن بدفع كامل المبلغ بعد منح الخصومات دفعة نقدية واحدة أو تقسيط المبلغ المترصد على المواطن على (11) دفعة نقدية متتالية كحد أقصى في حال لم يتمكن من دفع المبلغ المتبقي بشكل كامل.

دعت شركة تزيع الكهرباء، كافة المشتركين المخالفين سواء أصحاب القضايا غير المضبوطة لغاية الآن أو المضبوطة وتم حكمها أو المشتركين المخالفين لشروط التعاقد كنقل العداد بدون علم الشركة او فك ختم العداد سرعة استثمار التسهيلات التي تقدمها الحملة لتصويب وتسوية أوضاعهم قبل انتهائها.