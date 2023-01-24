مهجة القدس: مصلحة سجون الاحتلال تنقل ثلاثة من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى

أعلنت مهجة القدس اليوم الثلاثاء 24/1/2023 ، أن مصلحة سجون الاحتلال نقلت ثلاثة من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى

وقالت المهجة ان الاسرى الذين تم نقلهم هم:

*الأسير محمد قاسم أحمد عارضة من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن ريمونيم إلى عزل سجن رامون.

*الأسير أيهم فؤاد نايف كمامجي من بلدة كفر دان بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن رامون إلى عزل سجن أوهليكيدار.

* والاسير / محمود صالح يوسف أبو اشرين من مخيم جنين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن رامون إلى عزل سجن مجدو.