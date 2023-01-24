الدينار العراقي يطيح بمحافظ البنك المركزي..!

قرر رئيس الوزراء العراقي، أمس الإثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه، ضمن ردة فعل على تدهور قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق.

قرارات بحق المضاربين

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في تصريحات: "اتخذنا قرارات بحق من يحاول المضاربة والتأثير على السوق، الإدارات المكلفة في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة ستعمل على تقليل ارتفاع أسعار الصرف".

وأفادت مصادر عراقية، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرر أمس، إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه.

تكليف محافظ جديد للبنك

وقالت المصادر: "إن رئيس الوزراء كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة خلفاً لمصطفى مخيف".

وفي ذات الإطار، قرر السوداني إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي إلى التقاعد، وكلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة إلى مهامه.

وتابعت المصادر:" أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، بناء على طلبه وتكليف علي محسن العلاق بديلا عنه بالوكالة".

وأردفت المصادر: "تعكس تصريحات رئيس الوزراء العراقي أن الإعفاء كان حفاظا على استقرار سوق الصرف، وحفاظا على ماء الوجه للمحافظ الذي فشل في إدارة أزمة سعر الصرف خلال الفترة الماضية".

جدير ذكره أنه يأتي التحرك بعد ساعات على حزمة قرارات أصدرها السوداني خلال جلسة مع اتحاد الغرف التجارية العراقية لمعالجة أزمة ارتفاع الدولار.



