كهرباء غزة توضح سبب قطع الكهرباء قبيل الفجر وخطتها لعدم قطع التيار الكهربائي خلال الجدول

قال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت اليوم الثلاثاء 24/1/2023 ، انه يوجد توجيهات بعدم قطع التيار الكهربائي طول فترة الحصة المحددة ب 8 ساعات.

وبين ثابت خلال تصريحات لصوت الأقصى " سيتم وصل الكهرباء ليلاً بشكل إضافي بسبب خفة الأحمال، مبيناً انه ونتيجة ارتفاع الاحمال قبيل صلاة الفجر يدفعنا لفصل الكهرباء في هذا الوقت عن المناطق الموصول لها بشكل إضافي لتخفيف الأحمال.

وقال لولا أن الأمر فوق طاقتنا الاستيعابية لا يمكن أن نفصل الكهرباء عن الناس وقت صلاة الفجر، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين أمر مقدس بالنسبة لنا.

واوضح أن عملية تركيب العدادات الذكية تتم بطريقتين، الطريقة الأولى من خلال عملية المسح لمناطق بأكملها من خلال مشاريع شركة الكهرباء، والطريقة الثانية انتقائية من خلال تحديد الاشتراكات المستهلكة للكهرباء بشكل مفرط.