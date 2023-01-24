منخفض يصل فلسطين نهاية الأسبوع القادم ولهذا السبب تشّكل الضباب رغم المربعانية ؟

كشف الراصد الجوي قصي الحلايقة، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، عن طبيعة طقس فلسطين حتى الأسبوع المقبل، وموعد المنخفض الجوي القادم، وأسباب تكون الضباب.

وتوقع الراصد الجوية قصي الحلايقة في مقابلة خاصة بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،

أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، تؤدي إلى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن لن يؤثر على الحالة الجوية كثيراً، إذ تبقى الأجواء دافئة، بينما ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة، وتؤدي إلى زيادة دفء الأجواء.

أما يوما السبت والأحد، وفق الراصد الحلايقة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، إذ يكون الجو لطيفاً في المناطق المنخفضة، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، على أن يبدأ التغير على الحالة الجوية الفلسطينية منتصف أو نهاية الأسبوع المقبل، بعدما تقترب كتلة هوائية باردة ورطبة من المنطقة، قد تكون مسؤولة عن تشكيل منخفض جوي وسقوط زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق، لكّن لم تضح طبيعة قوته حتى اللحظة بانتظار الأيام القادمة.

سبب تكّون الضباب

وعن سبب تكون الضباب فلسطين، أوضح الحلايقة، أن طبيعة النظام الجوي الحالي المتمثلة بهبوب رياح شرقية جافة تزيد برودتها في ساعات المساء والليل، ونتيجة لكثافتها العالية تهبط إلى المناطق المنخفضة والأودية والمناطق الساحلية، وبالتالي هبوطها تجاه المناطق المنخفضة، يعمل على حدوث تكاثف على شكل ضباب يتكون ويتشكل في هذه الحالة على المناطق الساحلية والغربية، متوقعاً أن يتكرر الحدث خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن معدل كميات الأمطار في المناطق الفلسطينية منخفضة جداً، تتراوح من 20- 40% في غالبية المناطق الفلسطينية بشكل عام، رغم مرور أكثر نحو 30 يوماً من مربعانية الشتاء الحالي التي تعد من بين أسوأ 7 مربعانيات في آخر 30 عاماً،