حزب الله يقيم أبراجا على الحدود يصل ارتفاعها لـ18 متراً مقابلة لجدار دفاعي للاحتلال

أنهى حزب الله إنشاء أبراج مراقبة عالية على الحدود الشمالية أمس الاثنين 24/1/2023 مقابلة لجدار دفاعي وضعه الاحتلال في الجهة المقابلة.

"أحد الأبراج المُقامة حديثًا يبلغ ارتفاعه 18 مترًا، ويقع على بُعد بضع عشرات من الأمتار من الحدود وفقا لشهادة أحد سكان مستوطنة شتولا الواقعة في الجليل الغربي ، بينما الجدار الخرساني الذي بناه الاحتلال يبلغ ارتفاعه تسعة أمتار فقط".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" بينت أن الاحتلال بدأ العام الماضي بإنشاء مشروع لـ "تحصين الخط الحدود البالغ طوله 140 كيلومترًا بين روش هانكارا وجبل دوف جبل الروس". وأضافت: "بينما يبني الاحتلال جدارًا، يقوم حزب الله ببناء برج مراقبة، خلافًا لقرار الأمم المتحدة 1701 في نهاية حرب لبنان الثانية، والذي نص على منعه من العمل في منطقة السياج الحدودي".

ولفتت إلى أن "عناصر حزب الله عملوا على وضع سقف أعلى البرج على ارتفاع حوالي 18 مترًا، وكانوا يتوقفون كل بضع دقائق لقضاء استراحة وشرب القهوة".

وتابع: "على بُعد أمتار قليلة منهم على الجانب الإسرائيلي، فرّغت شاحنات ثقيلة المزيد من الأعمدة الخرسانية، والتي ستُغطي خط الرؤية وتحل مكان السِياج القديم". وتشهد العلاقات