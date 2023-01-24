توغل محدود لعدة جرافات "إسرائيلية" شرق دير البلح

توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية صهيونية، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل محدود شرق مدينة دير البلح شرقي المنطقة الوسطى بقطاع غزة، حيث قامت بأعمال تجريف وتسوية في المكان.

وأفاد شهود عيان، بأن حوالي خمسة آليات وجرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني توغلت شرق مدينة دير البلح وسط القطاع لمسافة محدودة، انطلاقاً من المواقع العسكرية شرق الوسطى وقامت بأعمال تجريف وتخريب في أراضي المواطنين الزراعية.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بين الحين والآخر بعمليات توغل على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وتقوم بتجريف أراضي المواطنين وتخريب أراضيهم الزراعية التي يعتاشون منها.